شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - وارسو
انتقدت السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباشير موقف الاتحاد الأوروبي بشأن تدقيق حكم القانون في بولندا، قائلة إن الاتحاد» قام بتسييس « المسألة بشدة.
وقالت موسباشير في حوار مع صحيفة سوبر اكسبريس البولندية إن الاتحاد الأوروبي» لا يتردد في استخدام قضية حكم القانون لتحقيق أهدافه» دون توضيح هذه الأهداف.
وأضافت أنه لا توجد شركة أمريكية موجودة في بولندا أعربت عن قلقها بشأن وضع حكم القانون هناك، وكل الشركات تعمل بصورة جيدة في البلاد.
أوضحت أن الغرب لم يدرك بعد حقيقة أن بولندا والدول الأخرى في وسط وشرق أوروبا لم تعد في المحيط الخارجي للقارة مثلما كان الحال في النظام الشيوعي في الوقت السابق.
ويشار إلى أن بولندا على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بسبب إصلاحات قضائية واسعة النطاق منذ تولي حزب القانون والعدالة الحاكم السلطة عام 2015، ويخشى الاتحاد الأوروبي أن تقوض هذه الإصلاحات الاستقلال القضائي، وربما تكون محاولة لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسية أمريكية تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.