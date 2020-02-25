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علاوي يحذر من مخطط لإفشال الحكومة.. والصدر يعلق المليونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي من «مخطط لإفشال تمرير الحكومة».

وكتب علاوي على حسابه على موقع تويتر»وصل إلى مسامعي أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين». وأوضح أن «هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سريا». وختم بالقول «آمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة».

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وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أعلنت أمس تحديد غد موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي.

على صعيد آخر علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أمس، دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك إثر تأكيد وزارة الصحة العراقية على المواطنين تجنب التجمعات العامة بعد إعلانها عن أول إصابة في النجف.

وأعلن الصدر في بيان له منعه أنصاره من الاحتجاجات بعد دعوته لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد ما أسماها المحاصصة، وذلك «من أجل صحتهم»، بحسب البيان.

وكان الصدر قد هدد بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلستها البرلمانية التي كانت مقررة أمس الأول، إلا أن إعلان وزارة الصحة العراقية عن ظهور إصابة كورونا في النجف أجبر الصدر على تغيير رأيه.