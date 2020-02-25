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2800 سلة غذائية للجوف ومأرب.. واحتفالية للأطفال المجندين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب، الجوف

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة مأرب، حفل اختتام الدفعة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، واحتفى المركز بإعادة تأهيل 27 طفلا مجندا نفسيا واجتماعيا وتعليميا لمدة 45 يوما على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وقدم الأطفال خلال الحفل فقرات احتفائية تنوعت بين الغناء والمسرح عكست مدى استفادتهم من التأهيل والدعم النفسي وعودتهم إلى مدارسهم التي تسربوا منها منذ أعوام، في حضور وكيل محافظة مأرب الشيخ عبدالله الباكري، ووكيل محافظة المحويت أحمد صلح، وعدد من المسؤولين بالمحافظة وفريق من المركز.

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ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 1800 سلة غذائية استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة والمتضررة في مدينة اليتمة التابعة لمركز مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من السعودية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

ووزع المركز 1000 سلة غذائية و150 خيمة و1200 بطانية للنازحين من محافظة عمران إلى محافظة مأرب بمخيم السويداء، استفاد منها 3600 فرد، وقدم وكيل محافظ عمران أحمد البكري، الشكر الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قدم من معونات للنازحين.

تأهيل الأطفال المجندين: