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فلسطين: إسرائيل تدفع الأمور نحو الهاوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - رام الله قالت الرئاسة الفلسطينية «إن إسرائيل تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية عبر إقرارها المزيد من الخطط للتوسع الاستيطاني». وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة (E1) شرق مدينة القدس، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وعد أبوردينة هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر، ومنافيا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع.



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