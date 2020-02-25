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قنابل عنقودية تسقط على رؤوس طالبات إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن

لقيت طالبتان ومدرس مصرعهم جراء سقوط صاروخ محمل بالقنابل العنقودية استهدف إحدى مدارس مدينة إدلب السورية، إضافة لوقوع جرحى من الكادر التعليمي بالمدرسة.

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وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أمس، تمكن الفصائل المسلحة من السيطرة على قرية معارة عليا الواقعة شمال غرب مدينة سراقب بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، وقتل على إثرها سبعة عناصر من قوات النظام، وثلاثة من الفصائل.

وتواصل الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام السوري قصفها الجوي على محيط مدينة وريف إدلب، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف وبشكل مستمر يطال تلك المناطق.

وقال المرصد السوري إن فصائل المعارضة السورية سيطرت على بلدة النيرب الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق إدلب في شمال غرب سوريا، وذلك عقب اشتباكات عنيفة استمرت لثماني ساعات مع قوات الحكومة السورية.