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غارات التحالف تصطاد قياديا حوثيا زرعه الإيرانيون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة، عدن

لقي أحد القيادات العسكرية البارزة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعه أمس في غارة لطيران التحالف العربي في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأكد مصدر محلي أن عبدالعزيز المهرم، أحد القيادات العسكرية البارزة في الميليشيات، قتل بعد أن تدرب على أيدي خبراء إيرانيين وعمل تحت إشرافهم في تركيب وتحويل أنظمة صواريخ جوية أسمتها الميليشيات (ثاقب) إلى صواريخ جو أرض.

من جهتها باشرت الفرق الهندسية الخاصة بالألغام والتابعة للقوات اليمنية المشتركة عمليات تفكيك ونزع ثالث حقل ألغام من نوعه زرعته ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وكشفت القوات المشتركة عن حقل الألغام في حي سكني بالأطراف الشرقية لمدينة الحديدة. وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الحقل يمتد على نحو 500 متر في حي المسنا القريب من مطاحن البحر الأحمر.

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ونقل البيان عن خبير في فريق الهندسة أن فريقا باشر تفكيك ونزع الحقل وسط ارتياح واسع من أهالي الحي الذين باتت ألغام الحوثي تشكل كابوسا يقض مضاجعهم، ولفت إلى أن اكتشاف الحقل وتفكيكه ونزعه جاء ضمن الجهود الحثيثة والدؤوبة لمسح المناطق المحررة، وعلى رأسها القرى والأحياء السكنية الأكثر تضررا، كحي المسنا الذي قتل العشرات من أهاليه خلال الفترة الماضية، معظمهم نساء وأطفال بألغام زرعتها الميليشيات الحوثية داخل الحي وفي المزارع والطرقات العامة والفرعية قبل اندحارها من قبل القوات المشتركة.

وزرعت الميليشيات الإرهابية مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية، مما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وتشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع.

وعلى صعيد مختلف أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تقدم أحرز أخيرا مع هيئة الحوثيين لتنسيق المساعدات «نحو البدء بعملية التسجيل البيومتري (نظام البصمة) في أمانة العاصمة»، لكنه اشترط حل قضايا لا تزال عالقة مع الهيئة لاستئناف توزيع المساعدات.

وأكد أنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل هذه القضايا العالقة»، موضحا أن «تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة».

مشاهدات يمنية