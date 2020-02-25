إردوغان يعترف بمقتل جنوده في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسطنبول
اعترف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس بمقتل جنديين تركيين في ليبيا، وكشف في ثنايا حديثه عن وجود مرتزقة سوريين أرسلهم للتدخل في الشأن الليبي وقتال جيشها الوطني.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن إردوغان قوله في مؤتمر صحفي قبيل المغادرة إلى أذربيجان، «إن المحادثات مع الروس لا تقتصر على سوريا، وإنما ليبيا أيضا، من أجل إيجاد حل»، وأضاف «هناك فريق تدريب تركي بليبيا، بينهم أفراد من الجيش الوطني السوري. الموجودون في ليبيا من الجيش الوطني السوري لهم قواسم مشتركة، هؤلاء وقفوا معنا في سوريا، وهم يرون وقوفهم معنا هناك بمثابة شرف لهم، وله بعد معنوي».
وأشار إردوغان إلى أن وفدا روسيا سيصل إلى تركيا غدا لإجراء مشاورات حول مدينة إدلب السورية، وقال «لا يوجد اتفاق بشكل كامل حتى الآن على القمة الرباعية بشأن سوريا». وقال إن تركيا بحاجة إلى التواجد في سوريا لحماية حدودها وأمنها.
يشار إلى أن وكالة الأناضول التركية الرسمية كانت ذكرت أخيرا أن إردوغان سيجتمع في الخامس من مارس المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في قمة رباعية، لمناقشة الوضع في إدلب.
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