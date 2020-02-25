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السودان يتوقع فقدان نصف زراعته «الفيضية» بسبب سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الخرطوم

توقع وزير الري السوداني ياسر عباس فقدان السودان نصف الأراضي الزراعية التي تروى من نهر النيل بالري الفيضي، بعد ملء بحيرة سد النهضة في إثيوبيا.

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وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم «إن من الآثار السلبية المحتملة لسد النهضة تقليص مساحة الري الفيضي بمقدار النصف»، وأشار إلى إمكانية تحويل زراعة هذه الأراضي بواسطة الري المستديم، إضافة إلى مشاريع زراعية أخرى، حال توفرت الموارد المالية للبلاد.

وأعلن الوزير تسلم بلاده مسودة اتفاق قواعد ملء وتشغيل سد النهضة من المراقبين المتمثلين في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، وحددت بنود المسودة أمان السد التشغيلي، وآلية لحل النزاعات حال طرأت، وإنشاء مجلس وزاري تنسيقي، علاوة على اعتمادها الدراسات البيئية والاجتماعية.

وقال الوزير إن 90% من بنود المسودة متوافق عليها بين الأطراف الثلاثة، أي بلاده وإثيوبيا ومصر، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد الموافقة الدستورية لكل دولة، بعد أن يتباحث حولها وزراء الري للدول الثلاث في اجتماع يعقد بواشنطن يومي 28 و29 الشهر الجاري، وهو الموعد المتفق حوله للتوقيع على الاتفاق.