سلطات جزر الكناري تخضع ألف سائح للحجر الطبي بسبب الكورونا

أخضعت السلطات في جزر الكناري نحو "ألف سائح من مختلف الجنسيات للحجر الطبي في فندق كبير بجزيرة تينريفي، بعد تأكيد إصابة مواطن إيطالي مقيم فيه بفيروس "كورونا". وقدم المصاب وهو طبيب، من منطقة لومبارديا شمال إيطاليا، التي تسجل أعلى نسبة من المصابين بالفيروس في ​العالم​ بعد ووهان الصينية و​كوريا الجنوبية​".

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