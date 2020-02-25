شمخاني:واشنطن لم تصدر انباء دقيقة بشأن حقيقة الوضع في قاعدة عين الاسد

أعلن امين المجلس الاعلى للامن القومي ال​ايران​ي ​علي شمخاني​ أنه "لم تصدر من ​البيت الابيض​ بعد انباء دقيقة بشأن حقيقة الوضع في قاعدة عين الاسد"، معتبرا أن "​واشنطن​ تمارس تعتيما على مصابي مرض الانفلونزا في ​الولايات المتحدة​ خلال العام الحالي وتتهم ايران بإخفاء الحقائق".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أشار الى "اننا نشعر بقلق شديد تجاه المعلومات التي تقول أن ايران أخفت تفاصيل بخصوص فيروس الكورونا​".