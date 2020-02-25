المفوضية الأوروبية: دول الإتحاد الأوروبي يمكنها فرض مراقبة الحدود بشكل مستقل

أعلن ممثل المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي في بروكسل، ان "دول الإتحاد الأوروبي يمكنها فرض مراقبة الحدود بشكل مستقل فيما يتعلق بتهديدات الأمن والصحة، ويحق لبلدان الإتحاد أن تطبق بشكل مستقل تدابير الرقابة لأسباب تتعلق بالسلامة أو الصحة، ,في هذه الحالة يمكن اتخاذ هذه التدابير، لكن يجب أن تستند إلى تحليل المخاطر والبيانات العلمية".
هذا وأكد ممثلو المفوضية الأوروبية في وقت سابق، على أن "منظمة الصحة العالمية لم تقدم توصيات بعد بشأن وقف الحركة بسبب فيروس الكورونا، ورد فعل الاتحاد على الوضع مع الفيروس يستند إلى ثلاثة مبادئ: تحليل الوضع والتنسيق والاستجابة النسبية".
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