الأمم المنحدة: التخطيط لإطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الليبية الأربعاء

أعلنت الأمم المتحدة عن أنه "تم التخطيط لإطلاق الجولة الأولى من المفاوضات السياسية الليبية الأربعاء في جنيف".
وتعاني ليبيا من صراع مسلح، حيث تتنازع قوات حفتر وحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
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