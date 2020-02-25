أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن "السلطات العراقية أصدرت أمر بتعطيل الدراسة في محافظات النجف و كركوك وديالى و صلاح الدين و أربيل و دهوك والسليمانية عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا".
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العالمية عن إصابة 4 أشخاص قدموا من إيران الى "كركوك" بفيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز: تعطيل الدراسة في أكثر من محافظة في العراق بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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