سكاي نيوز: تعطيل الدراسة في أكثر من محافظة في العراق بسبب الكورونا

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" بأن "السلطات العراقية أصدرت أمر بتعطيل الدراسة في محافظات ​النجف​ و ​كركوك​ و​ديالى​ و ​صلاح الدين​ و ​أربيل​ و دهوك والسليمانية عقب الإعلان عن إصابات ب​فيروس كورونا​".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العالمية عن إصابة 4 أشخاص قدموا من إيران الى "كركوك" بفيروس "كورونا".