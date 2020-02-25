الخارجية الأميركية: دعت السياسيين الافغان الى توحيد صفوفهم للتفاوض مع طالبان

دعت الخارجية الأميركية "السياسيين الافغان الى توحيد صفوفهم للتفاوض مع حركة "​طالبان​"، متوقعة أن"تبدأ المفاوضات الأفغانية-الأفغانية في آذار المقبل". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه "سيوقع على اتفاق سلام مع حركة "طالبان" الأفغانية، في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان التي استمرت 18 عامًا".

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