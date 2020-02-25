الرئيس الجزائري: توافق تام مع قطر بشأن القضايا الإقليمية

أشار الرئيس ​الجزائر​ي ​عبد المجيد تبون​، الى أنه "كانت لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي قطر والجزائر وتم خلالها التأكيد على وجود توافق تام مع قطر حول كل النقاط التي طرحت، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة ب​العالم العربي​ وتلك المتعلقة بالشأن الدولي".

وأعرب تبون في تصريحات عقب نهاية محادثاته مع ​أمير قطر​ تميم بن حمد، "عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين"، شاكرا "بن حمد على زيارته للجزائر".

من جهته، ثمن بن حمد على "دور الجزائر الإقليمي والعربي وتاريخها المشرف في حل كثير من النزاعات في المنطقة والعالم العربي"، لافتا الى "أننا بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر، مع الأسف، بكثير من الأزمات"، آملا في أن "تكلل ​القمة العربية​ المقبلة التي ستعقد بالجزائر بـ"النجاح".