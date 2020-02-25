لافروف يبحث مع نظيره الفنزويلي الوضع في الجمهورية والعقوبات

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن "وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ التقى مع وزير خارجية جمهورية ​فنزويلا​ البوليفارية، خورخي أرياسا، على هامش ​الدورة​ 43 ل​مجلس حقوق الإنسان​ ب​الأمم المتحدة​"، مشيرة الى أن " الطرفين واصلا مناقشة القضايا الملحة للتعاون الثنائي، مع التشديد على أهمية إيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات الداخلية الفنزويلية".

ولفتت الخارجية الى أنه "تم التأكيد على ​الآثار​ الضارة للعقوبات الأحادية الجانب، غير القانونية، المستهدفة فنزويلا، على الوضع الاجتماعي والإنساني في البلاد".

وكان لافروف قد زار فنزويلا، في 7 شباط الحالي، حيث التقى أيضًا بنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، ورئيس ​الدولة​ ​نيكولاس مادورو​.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه، يوم 23 كانون الثاني من العام الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.