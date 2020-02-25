لافروف يبحث مع نظيره الفنزويلي الوضع في الجمهورية والعقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف التقى مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، خورخي أرياسا، على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، مشيرة الى أن " الطرفين واصلا مناقشة القضايا الملحة للتعاون الثنائي، مع التشديد على أهمية إيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات الداخلية الفنزويلية".
ولفتت الخارجية الى أنه "تم التأكيد على الآثار الضارة للعقوبات الأحادية الجانب، غير القانونية، المستهدفة فنزويلا، على الوضع الاجتماعي والإنساني في البلاد".
وكان لافروف قد زار فنزويلا، في 7 شباط الحالي، حيث التقى أيضًا بنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، ورئيس الدولة نيكولاس مادورو.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه، يوم 23 كانون الثاني من العام الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.
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