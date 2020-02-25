الصحة الفرنسية: تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن "تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا في البلد". وكانت قد كشفت السلطات الفرنسية في وقت سابق عن "ارتفاع عدد ​​حالات​​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ على أراضيها إلى 11 مع تسجيل 5 حالات جديدة".

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