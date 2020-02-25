أمير قطر: تجمعنا بالجزائر روابط أخوية عميقة ومصالح مشتركة

شكر ​أمير قطر​ تميم بن حمد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الأشقاء في ​الجزائر​ على حسن الاستقبال والضيافة"، مشيراً الى انه "تجمعنا بالجزائر روابط أخوية عميقة ومصالح مشتركة، والمباحثات التي أجريناها ستسهم بقوة في تطوير التعاون بيننا وتجاه الأزمات الإقليمية التي تمثل تحديات حقيقية للأمن القومي العربي".

هذا ​وغادر أمير دولة قطر الجزائر، في ختام زيارته التي جاءت ضمن جولة في المنطقة العربية قادته إلى كل من ​الأردن​ وتونس والجزائر.