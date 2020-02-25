شكر أمير قطر تميم بن حمد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الأشقاء في الجزائر على حسن الاستقبال والضيافة"، مشيراً الى انه "تجمعنا بالجزائر روابط أخوية عميقة ومصالح مشتركة، والمباحثات التي أجريناها ستسهم بقوة في تطوير التعاون بيننا وتجاه الأزمات الإقليمية التي تمثل تحديات حقيقية للأمن القومي العربي".
هذا وغادر أمير دولة قطر الجزائر، في ختام زيارته التي جاءت ضمن جولة في المنطقة العربية قادته إلى كل من الأردن وتونس والجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر: تجمعنا بالجزائر روابط أخوية عميقة ومصالح مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.