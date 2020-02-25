وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: من المحتمل الخروج في عملية عسكرية لاحتلال قطاع غزة

أعتبر وزير ​الأمن الداخلي​ والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، ​جلعاد أردان​ "إنه من المحتمل الخروج في عملية عسكرية لاحتلال ​قطاع غزة​، بعد ​الانتخابات​"، معتبراً أن "التهدئة مع ​حركة حماس​ في قطاع غزة لم تعد مجدية، أو ممكنة لأن حماس لم تتحمل المسؤولية".

هذا وكان وزير الخارجية الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، قد أكد في وقت سابق أن "الشكوك تساوره بالنسبة لنجاح التهدئة في قطاع غزة".