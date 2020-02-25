وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: من المحتمل الخروج في عملية عسكرية لاحتلال قطاع غزة

أعتبر وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، جلعاد أردان "إنه من المحتمل الخروج في عملية عسكرية لاحتلال قطاع غزة، بعد الانتخابات"، معتبراً أن "التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة لم تعد مجدية، أو ممكنة لأن حماس لم تتحمل المسؤولية".
هذا وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أكد في وقت سابق أن "الشكوك تساوره بالنسبة لنجاح التهدئة في قطاع غزة".
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