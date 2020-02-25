أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن "جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة حول الصفقة النووية الإيرانية هو جدول تقني، والبنود معروفة جيدًا لجميع المشاركين ولا توجد خلافات سياسية ولا أسباب للخلافات، أو مناوشات"، مشيرا الى أن "موسكو لا تتوقع أن إطلاق آلية فض النزاعات هو الموضوع الرئيسي"، ولافتا الى أن "وزارة الخارجية الأوروبية قد نظمت هذا الحدث كاجتماع منتظم مقرر للجنة المشتركة".
وكانت قد أعلنت إيران، "تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي"، مؤكدة أنه "لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: لا نتوقع إطلاق آلية فض النزاعات حول الاتفاق النووي مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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