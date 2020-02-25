ضبط محل في طرابلس لبيعه بضائع تبغية مهربة ومصادرتها

ضبطت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ ضابطة ​طرابلس​ - شعبة المكافحة البرية محلا لبيع المواد التبغية في طرابلس، على خلفية معلومات توافرت عن بيعه ​بضائع​ مهربة، وتمكنت من حجز كميات من الدخان والتنباك الأجنبي المهرب تم اقتيادها بسرعة الى مركز ​الجمارك​ لإجراء اللازم القانوني بحقها تحت اشراف ​القضاء​ المختص.

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