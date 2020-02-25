نفت إدارة مستشفى الياس الهراوي الحكومي في المعلقة زحلة افتتاحها اي قسم لمعالجة المصابين بالكورونا، او انها استقبلت اي حال من هذا النوع.
وشددت الادارة في بيان، أنها "اتخذت كل الاحتياطات المطلوبة اسوة بكل المستشفيات وكل التدابير التي اعلنت عنها وزارة الصحة، إضافة الى الاحتياطات المطلوبة وكيفية التصرف مع الحالات المشكوك بأمرها ريثما يتم نقلها مباشرة الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، كون مستشفى الهراوي ليس مجهزا بأي غرفة عزل ولا يستطيع معالجة أي مصاب بهذا الفيروس وما تتطلبه هذه المعالجة والحالات الطبية من مواصفات صحية غير متوفرة في المستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الهراوي نفت افتتاح أي قسم لمعالجة المصابين بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.