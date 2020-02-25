مستشفى الهراوي نفت افتتاح أي قسم لمعالجة المصابين بالكورونا

نفت إدارة ​مستشفى الياس الهراوي الحكومي​ في ​المعلقة​ زحلة افتتاحها اي قسم لمعالجة المصابين ب​الكورونا​، او انها استقبلت اي حال من هذا النوع.

وشددت الادارة في بيان، أنها "اتخذت كل الاحتياطات المطلوبة اسوة بكل ​المستشفيات​ وكل التدابير التي اعلنت عنها ​وزارة الصحة​، إضافة الى الاحتياطات المطلوبة وكيفية التصرف مع الحالات المشكوك بأمرها ريثما يتم نقلها مباشرة الى مستشفى ​رفيق الحريري​ الحكومي في ​بيروت​، كون مستشفى الهراوي ليس مجهزا بأي غرفة عزل ولا يستطيع معالجة أي مصاب بهذا الفيروس وما تتطلبه هذه المعالجة والحالات الطبية من مواصفات صحية غير متوفرة في المستشفى".