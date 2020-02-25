وزارة الزراعة: كلفنا مركز صغبين منع انشطة الصيد النهري وتسطير محاضر بالمخالفين

أعلنت ​وزارة الزراعة​، في بيان، انه "بناء على الشكوى المقدمة من المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بعد رصدها لأنشطة ​الصيد​ من ​بحيرة القرعون​ ونهر الليطاني عند جسر ​صغبين​ من قبل عدد من الصيادين، وبناء على مقتضيات حماية ​الصحة العامة​ والامن الصحي والغذائي للبنانيين وبناء على قرار وزارة الزراعة رقم 796/1 تاريخ 22/10/2018 والقاضي بمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي للنهر، كلفت الوزراة بتاريخ 2020/2/25 مركز صغبين التابع لها بقمع كافة المخالفات ومنع انشطة الصيد النهري وتسطير محاضر بالمخالفين وتسيير دوريات مشتركة مع فريق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني و​الاجهزة الامنية​ المختصة".

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