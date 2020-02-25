شقير عن رحيل مبارك: برحيل مبارك خسر لبنان خير صديق وقف الى جانبه

لفت الوزير السابق ​محمد شقير​، في تصريح عبر مواقع الاجتماعي، انه "مع رحيل الرئيس المصري السابق ​حسني مبارك​ خسر ​لبنان​ خير صديق وقف الى جانبه وسانده في كل قضاياه لاسيما تلك المتعلقة بسيادته واستقلاله".

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