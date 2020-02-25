عاتكة بري: لا يوجد اي بلد يمكنه القول انه محصن من دخول فيروس الكورونا

أكدت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في ​وزارة ​الصحة​ العامة​ ​عاتكة بري، في حديث تلفزيوني، ان "الفريق الطبي المتمركز في ​المطار​ تقوم بواجباته على أكمل وجه، ولا يوجد اي بلد يمكنه القول انه محصن من دخول فيروس الكورونا، والوزارة تقوم بواجباتها، ونتمنى على كل معني بهذا الموضوع ومن ضمنهم المواطنين ان يقوموا بواجباتهم".

وتمنت بري من "المواطنين ان يلتزموا بالاجراءات والتوجيهات التي اعطتها الوزارة، ومنها الحجر المنزلي ويجب الانتباه الى ان اي شخص يخل بهذه الاجراءات ستنعكس النتائج مباشرة على الجميع، ويجب ان نتساعد سوياً من اجل الانتهاء من هذا الملف".