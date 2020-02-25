LBCI: فهمي سيلتقي وزراء داخلية مصر والإمارات على هامش اجتماع وزراء الداخلية العرب

أفادت معلومات خاصة بقناة "LBCI" ان "وزير الداخلية ​محمد فهمي​ سيلتقي وزراء داخلية عرب بينهم مصر والإمارات على هامش اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي يعقد في تونس نهاية الأسبوع الحالي".

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