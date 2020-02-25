وقفة تضامنية بنقابة المهندسين للمطالبة بتحرير المهندس المخطوف محمد رمضان

نفذ عدد من عائلة واقارب واصدقاء المهندس المخطوف منذ عدة ايام على طريق المطار محمد رمضان وقفة احتجاجية امام مقر نقابة المهندسين في بئر حسن احتجاجاً على عدم قيام السلطات اللبنانية بالكشف عن مصيره واطلاق سراحه من خاطفيه على الرغم من معرفة الدولة هوية الخاطفين ومكان تواجدهم مع المخطوف.
وتوجه المعتصمون لوزيري العدل والداخلية بـ"ضرورة التحرك لاطلاق سراح رمضان"، معتبرين ان "وقفتهم امام نقابة المهندسين رسالة لانتماء المخطوف الى تلك النقابة وان احد اعضائها مخطوف"، ودعوا نقيب المهندسين "لان يكون له موقف واضح وجدي من هذا الموضوع".
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