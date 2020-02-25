تظاهرة احتجاجية امام مقر البنك الدولي في بيروت

نفذ عدداً من ​المحتجين​ نفذوا اعتصاما امام مقر ​البنك الدولي​ في وسط ​بيروت​ رفضا لأي ديون او قروض جديدة على حساب الشعب اللبناني، ورفعوا اللافتات المنددة بالصناديق الدولية واطلقوا شعارات رفض القمع والاعتقالات، بالاضافة الى الشعارات الداعية للمحاسبة واسترداد الاموال المنهوبة.

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