مدير مستشفى صيدا الحكومي: المريض المشتبه بإصابته بالكورونا مصاب بالانفلونزا العادية

أعلن مدير ​مستشفى صيدا الحكومي​ أحمد الصمدي في تصريح في حديث صحفي ان "​وزارة الصحة​ اعتبرت حال المريض الذي حضر الى المستشفى صباحا مشتبها بإصابته بعوارض ​الكورونا​، وبعد دراسة فريقها الطبي المتابع لهذه الحالات جميع الفحوصات المخبرية التي كنا اجريناها له في المستشفى وتم تشخيصها على انها انفلونزا عادية، خارج نطاق الفئة المشتبه بإصابتها بمرض الكورونا المستجد لانها تجاوزت مرحلة الـ 15 يوما". وأعلن أن "المريض غادر المستشفى بعد اعطائه علاج الانفلونزا، وهو بحالة جيدة".

يشار الى ان المريض كان مسافرا الى بلد اوروبي وعاد الى ​لبنان​ في أواخر كانون الثاني الماضي، واليوم بعد ان التبست عليه عوارض الانفلونزا والكورونا اتصل بادارة المستشفى على الخط الساخن، فطلب منه الفريق الطبي الحضور فورا لمعاينته.