سماع دوي انفجار في دمشق والمعلومات تشير إلى انفجار عبوة ناسفة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه سمع دوي ​انفجار​ في مدينة دمشق​​، و​المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير ناجم عن انفجار ​عبوة ناسفة​ في ​سيارة​ بمنطقة الأمويين بدمشق.

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