الصحة الكويتية: عدد الإصابات بفيروس "كورونا" وصل إلى 9

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 9 أشخاص.
يذكر ان العديد من دول العالم سجلت إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران والكويت والبحرين، وهو ما أثار خاوف من أن يصبح الفيروس وباء عالميا.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن دول العالم مطالبة ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا. وأوضحت أنه من المبكر إعلان وصول المرض إلى مرحلة الوباء حاليا، ولكن لابد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد.
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