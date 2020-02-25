شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شفيق عن وفاة مبارك: مصر فقدت اليوم زعيما حكيما قائدا صلبا شجاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفريق أحمد شفيق، عن حزنه لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اليوم، مشيرا أن مصر فقدت زعيما وحكيما صلبا وشجاعا، وأن الظروف والأحداث أثبتت قدرته على المواجهة والنجاح.

وقال الفريق أحمد شفيق، عبر حسابه على تويتر:"فقدت مصر اليوم زعيما حكيما، قائدا صلبا شجاعا، أثبتت كافة الظروف والأحداث مدى قدرته التي منحه الله إياها على المواجهة والنجاح؛ الرئيس محمد حسني مبارك.رحم الله فقيد الوطن، القوي المخلص الأمين. عزائي لأبناء مصر. عزائي للأسرة الكريمة في مصابها الأليم. وعزائي لنفسي فقد القائد والمعلم".



الفريق أحمد شفيق

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 ذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قد دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.