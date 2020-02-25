شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار أمام البرلمان: لجنة وزارية لإنهاء مشكلات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن تشكيل اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية سبعة وزراء معنيين وممثلى كافة جهات الدولة، لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة، من شأنه إنهاء كافة المشاكل التى يعانى منها قطاع السياحة.

وأضاف "العنانى"، في كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عمرو صدقى، أن اللجنة ستعقد كل 30 يوما، ومن أهم قراراتها رفع المعاناة عن القطاع السياحي في التراخيص، حيث تم صدور قرار بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية كل جهات الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت وتيسيرها علي المستثمرين.

ولفت الوزير، إلى أنه تم رفع سقف مبادرة البنك المركزي إلى 50 مليار جنيه وإرجاء الحجز الإدارى علي كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.

وحول المشاركة في المعارض الدولية، أشار العنانى إلى أن الوزارة ستشارك بجناح كبير في بورصة برلين، والذي يعد الأكبر في العدد، حيث يشارك فيه حوالي 110 شركة، بالإضافة إلي الشركات التى أخذت أماكن خارج الجناح سيتم وضع صبغة أثرية في المعارض السياحية، من أهمها عرض فيلم عن المتحف المصري الكبير والعكس صحيح.

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وأضاف أن الوزارة تستعد للترويج للمتحف المصري، وإطلاق حملة الترويج تتواكب مع الإعلان عن افتتاح المتحف الذي هو أكبر مشروع ثقافي في العالم، مشيرا إلى أنه تم إنجاز أكثر من 95 في المائة من مشروع المتحف، وجاري وضع فتارين العرض المتحفى، وأن حفلة افتتاح المتحف سوف تكون أكبر حفلة في تاريخ مصر المعاصر.

وأوضح وزير السياحة أنه تم دمج السياحة الشاطئية بالثقافية وسيتم افتتاح أول متحف في الغردقة مع القطاع الخاص آخر الأسبوع، ومتحف شرم الشيخ سيفتتح خلال الشهور القليلة القادمة، كما تم تدشين مبادرة هى الأولي من نوعها للطيران بين شرم والأقصر، تم تشغيلها الخميس الماضي لربط السياحة الشاطئية بالثقافية.

وكشف الوزير عن إطلاق مبادرة "صيف في الصعيد"، عن طريق منح تخفيض نسبته 50 في المائة في شهور يونيه ويوليو وأغسطس، علي المناطق والمتاحف الآثرية المفتوحة للزيارة في قنا والأقصر وأسوان.

وقال "العنانى"، إن هناك تحول رقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار، مما يتيح خدمة الحجز الالكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات.