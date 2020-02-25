شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ناعيا الرئيس الراحل مبارك: عاش عمره من أجل السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للقاء رب العالمين، متدرعا إلى المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

وأضاف المجلس فى بيان له، إن الرئيس الراحل أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وعاش عمره من أجل السلام ورفع العلم المصري فوق أرض طابا بسيناء العزيزة، وضرب القدوة والمثل للمواطن المصرى الذى يحترم الدستور والقانون وأعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار محافظا على وحدته فى ظل ظروف صعبة وأقام علاقات دولية متميزة على كافة الأصعدة وكان داعما لقضايا الأمتين العربية والإسلامية .

وتقام جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد ظهر غدٍ الأربعاء من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

ونعى علاء مبارك، والده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر صورة له وعلق عليها:"إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه".