دفتر عزاء.. هكذا نعى زعماء وقادة العرب مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت:

غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وتسع سنوات من الإطاحة به خلال ثورة يناير 2011.

غرد عدد من زعماء وقادة الدول العربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسل عددًا منهم برقيات عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

أبو مازن يذكر مواقف دعم مبارك للقضية الفلسطينية

ونعى الرئيس الفلسيطيني، محمود عباس أبو مازن، الرئيس الأسبق، في بيان رسمي صدر عن مكتبه صباح اليوم، ذاكرًا عددًا من المواقف التي دعم فيها مبارك القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لنيل حرتهم وحقوقهم.

وبعث أبو مازن، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، كما أرسل أخرى، إلى عائله الرئيس الراحل مبارك.

وأرسل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية عزاء للرئيس السيسي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

من جانبه، بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء إلى السيسي، في وفاة مبارك، وأعرب عن حزنه فور سماعه خبر وفاة حسني مبارك.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية إلى السيسي، في وفاة مبارك.

ونحى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وفاة الرئيس مبارك، معربًا عن حزنه ومواساته في وفاة مبارك.

ودعى الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدًا على أهمية الدور الذي قام به الراحل، في تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط مصر والبحرين.

كما نعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، الشعب المصري في وفاة الرئيس الأسبق.

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وقال بن راشد، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء "تعازينا للشعب المصري الشقيق في وفاة مبارك، وتعازينا الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد".

وأضاف "عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر ودولة والإمارات، واليوم ينعم الشعبين الشقيقين بعلاقة خاصة وإيجابية بفضل جهود زايد وجهوده، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه".

من جانبها، نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية في وقت سابق الثلاثاء، وقررت تنكيس الأعلام ليوم واحد.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة شؤون الرئاسة المغفور له محمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأضافت في البيان: "لقد فقدت الأمة العربية اليوم قائدًا بارزًا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".

وأشادت بالجهود التي بذلها "لعودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلا عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي" .

وتقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

نعى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية، الرئيس الأسبق، عبر تويتر.

وكتب قرقاش: "فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة. الرئيس حسني مبارك- رحمه الله- تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ. عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق".

وأعرب سلطان عمان، هيثم بن طارق، عن حزنه في وفاة الراحل مبارك، وأرسل برقية تعازي إلى السيسي وإلى أسرة مبارك.

وغرد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، عبر تويتر، ناعيًا الراحل مبارك.

وكتب الحريري: "أحر التعازي القلبية للقيادة المصرية ولعائلة الفقيد الكبير، برحيل مبارك تنطوي حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حد سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات، مبارك كان صديقا وفيا للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي".