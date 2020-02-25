بالأسماء.. 3 مصابين بينهم سيدتان في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدتان، مساء اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي، على طريق "غرب الموهوب - موط" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الواصل بين قرية غرب الموهوب ومدينة موط بمركز الداخلة، ما أسفر عن إصابة: "صباح محمد مصطفى - 30 سنة"، و"آمال صابر محمد - 50 سنة"، و"أسعد محمد مصطفى - 38 سنة"، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية. ​