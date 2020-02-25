طعنها الزوج وخنقها والده.. تفاصيل مقتل ربة منزل مارست الرذيلة مع "حماها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

تباشر نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة عمرو عباس مدير النيابة، التحقيق مع شاب ووالده، لاتهامهما بقتل زوجة الأول؛ بعدما شاهدها تمارس الرذيلة مع والده في منطقة الوراق.

وقال الزوج أمام النيابة العامة، إنه هناك خلافات شبه مستمرة بينه وبين زوجته؛ بسبب اكتشافه سوء سلوكها.

أضاف المتهم في تحقيقات النيابة، أنه يقيم وزوجته وأولادهما وأولاده من زوجة سابقة في شقة واحدة رفقة والده البالغ من العمر 70 عامًا؛ حيث يقيم هو وزوجته والأطفال في غرفة واحدة، والغرفة الأخرى يقيم بها والده؛ وبسبب هطول الأمطار المستمرة خلال الأيام الماضية اضطر المتهم لترك غرفته، والنوم جميعًا برفقة والده على فراش واحد، مستخدمين غطاء واحد ليقيهم من البرد.

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واصل المتهم اعترافاته، بأنه استيقظ ليلًا على أصوات وهمهمات ليتفاجأ بزوجته ووالده يمارسان الرذيلة؛ وعندما شعرا باستيقاظه ادعيا النوم، فقام الزوج واصطحب الأطفال خارج الغرفة، وعاد حاملًا مطواة سدد بها طعنة في بطن زوجته، فصرخ والده وهو يحاول الاستفسار منه على سبب جريمته، نافيًا إقامته علاقة جنسية مع زوجة إبنه.

شرحت التحقيقات واعترافات المتهم أن الزوجة كانت لاتزال على قيد الحياة عقب طعنها، وعندما حاولت التحدث والاعتراف لزوجها بعلاقتها مع والده، قام "حماها" بلف شال حول رقبتها وخنقها حتى الموت، وتصادف مع ذلك مشاهدة إحدى الفتيات للجريمة، وشهدت بإقامة المجني عليها وجدها علاقة جنسية وعندما شاهدهما الأب أنهى حياة زوجته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال 2 من الأطفال شهود العيان، ولا تزال التحقيقات مستمرة.