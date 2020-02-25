"قومي المرأة" يعزي أسرة مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – نور العمروسي:
قدَّم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.
ولفت المجلس في بيان اليوم، إلى ما قدمه مبارك لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
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