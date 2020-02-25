غدًا.. مؤتمر صحفي لـ "الوطنية للانتخابات" لدعوة الناخبين لاقتراع "سمالوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الأربعاء، في تمام الثانية عشر ظهرًا، للإعلان عن دعوة الناخبين بمناسبة إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط محافظة المنيا، بعد وفاة نائبها علي الكيال.

وتوفي "الكيال"، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، يتم إجراء انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفه.