مواطن يقيم سرادق عزاء لمبارك في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن محمد سيد عاصي، عضو مجلس محلي محافظة بني سويف سابقًا وأمين حزب "مستقبل وطن" السابق بمركز أهناسيا، إقامة سرادق عزاء يوم الجمعة المقبل أمام منزله الكائن في قرية النويرة التابعة لدائرة المركز للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمدة يوم واحد؛ لاستقبال المعزين من كافة أنحاء المحافظة.

وأشار عاصي إلى أنه يعتبر ذلك نوعًا من رد الجميل للرئيس الراحل كونه أحد أبناء القوات المسلحة الأبرار الذين قادوا مصر لنصر عظيم خلال حرب أكتوبر المجيدة.