إيطاليا / أوّل إصابةٍ بفيروس كورونا في باليرمو

وكالات – قال حاكم مقاطعة صقلية نيللو موزوميتشي إن "لدينا حالة إشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، جاءت بعد إجراء فحص بمسحة للبلعوم".

وأضاف رئيس الإقليم الواقع جنوب إيطاليا أن "الأمر يتعلق بامرأة أصلها من بيرغامو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، متواجدة في صقلية مع مجموعة سياحية، وصلت إلى باليرمو قبل بدء حالة الطوارئ في لومبارديا".

وذكر موزوميتشي أن "الإجراء المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية الإقليمية، وفقًا للمبادئ الوطنية، سمح باتخاذ الخطوات التالية: إبلاغ قسم الطوارئ، حجر السيدة وزوجها، ثم تكرار الفحص المختبري مرتين"، ونتيجة لذلك "فقد تم عزل كل من كان على اتصال وثيق بالزوجين، والذين قمنا خلال الليل بأخذ عينة من لعابهم باستخدام مسحة البلعوم".

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وتابع "لقد أبلغنا فورًا فريق العمل الوطني، ودائرة الصحة العامة للاتفاق على الإجراءات التي سيتم تبنيها". وأردف "التزمنا منذ الليل بتنفيذ الإجراءات المخطط لها على الفور بفضل عمل الأيام الأخيرة"، واختتم حاكم الإقليم بالقول "نعمل منذ الليلة الماضية باتصال وثيق مع عمدة باليرمو ليولوكا أورلاندو ومع المحافظ دي ميرو".

ووفقا لآخر إحصائيات لوزارة الصحة الايطالية، فقد تمّ التأكد من 229 إصابة بالفيروس، معظمها في مقاطعتي لومبادريا (172 إصابة) وفينيتو المجاورة (32 إصابة).