انفجارعبوة ناسفة بسيارة في منطقة الأمويين في العاصمة السورية

أصيب شخص إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة "بيك آب" في منطقة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، وفقاً لسبوتنك.
وذكرت "الاخبارية" السورية أن شخصا أصيب "جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة بيك اب في منطقة الأمويين بدمشق".
يأتي التفجير بعد ساعات من مقتل شخص وإصابة آخر، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار عبوة زرعها إرهابيون بسيارة مدنية قرب ملعب تشرين في العاصمة السورية دمشق.
وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" خبرا عاجلا مفاده: "مقتل مدني وإصابة آخر إثرانفجار عبوة زرعها إرهابيون بسيارة مدنية قرب ملعب تشرين بدمشق".
وأضافت "سانا": "أن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة لصقوها بسيارة مدنية نوع هونداي كانت مركونة بمحيط ملعب تشرين في مدينة دمشق ما أدى إلى قتل مدني وإصابة آخر بجروح بليغة تم نقله إلى مشفى المجتهد لتلقي العلاج".
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