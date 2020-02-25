ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البحرين إلى 23

قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في المملكة ارتفع إلى 23 حالة، وفقاً لروسيا اليوم.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 15 حالات جديدة مصابة بالفيروس.

وأعلنت أن الحالات الست الجديدة لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، مشددة على أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي.

إلى، ذلك، أفادت الوزارة بأن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، مؤكدة أنها تسعى من خلال ما تتخذه بالتعاون مع الجهات المعنية من إجراءات احترازية ووقائية، لضمان سلامتهم وسلامة المسافرين القادمين من إيران والدول الموبوءة.

Advertisements

وأوضحت الصحة أن حريصة على إطلاع الجميع بكافة المستجدات والارشادات حول فيروس "كورونا" والإعلان عن كافة الحالات الجديدة التي يتأكد إصابتها بالفيروس أولا بأول، مشيرة إلى ضرورة

استقاء المعلومات حول الحالات المصابة أو أي قرارات ومعلومات من المصادر الرسمية.

وبينت أن كافة الحالات الجديدة يخضعون، وجميع الحالات المصابة سابقا، لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مبينة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

‏‎‫وطلبت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس "كورونا"، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.