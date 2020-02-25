روسيا لا تتوقع إطلاق آلية فض النزاعات حول الصفقة النووية مع إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة حول الصفقة النووية الإيرانية هو جدول تقني، مشيرا الى أن موسكو لا تتوقع إطلاق آلية فض النزاعات هو الموضوع الرئيسي، وفقاً لسبوتنك.

وقال ريابكوف، رداً على تقارير وسائل الإعلام بأن الموضوع الرئيسي للاجتماع سيكون إطلاق آلية فض النزاعات "لا نتوقع هذا على

الإطلاق، ونظمت وزارة الخارجية الأوروبية هذا الحدث كاجتماع منتظم مقرر للجنة المشتركة".

واضاف "معظمها (بنود جدول الاعمال) تقنية، وهي معروفة جيدًا لجميع المشاركين. لا توجد خلافات سياسية ولا أسباب للخلافات، أو مناوشات.. ".

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وأعلنت إيران، أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، تخليها عن آخر

القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.

وفي الوقت نفسه، تعتزم طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان من قبل، وهي على استعداد للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالة رفع العقوبات وضمان مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بعدما أعلنت واشنطن انسحابها من خطة العمل هذه، في 8 مايو 2018.