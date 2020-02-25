الحكومة اليمنية ترحب بقرار أمريكي يحظر تداول الآثار المنهوبة

رحبت الحكومة الشرعية في اليمن، بفرض الإدارة الأمريكية قيودا على تداول آثار يمنية، جرى نهبها وتهريبها بفعل تدهور الأوضاع الأمنية جراء الصراع المستمر منذ نحو خمس سنوات، وفقاً لسبوتنك.

وقالت الخارجية اليمنية، في تغريدة على حسابها

على "تويتر": "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية بحظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية المسروقة إلى الولايات المتحدة".

ولفتت إلى أن "القرار يأتي في إطار تعزيز حماية الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع الاتجار

بها".

وفرضت الإدارة الأمريكية مطلع فبراير الجاري، قيودا على فئات المواد الأثرية في التراث الثقافي الإسلامي في اليمن"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، على "تويتر".

ووفقا للإدارة الأمريكية، فإن تطبيق قيود الاستيراد الطارئة سيستمر حتى 11 سبتمبر 2024، بناء على طلب الحكومة اليمنية، ما لم يتم تجديده.