وزير إسرائيلي: احتلال غزة بات قريبًا

كشف وزير إسرائيلي النقاب، مساء اليوم، الثلاثاء، عن نية بلاده معاودة احتلال قطاع غزة، مرة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.
وقال وزير الأمن الداخلي والشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، جلعاد أردان، مساء اليوم، الثلاثاء "إنه من المحتمل الخروج في عملية عسكرية لاحتلال قطاع غزة، بعد الانتخابات".
في إشارة إلى إجراء إسرائيل انتخابات برلمانية للكنيست، في الثاني من مارس المقبل، وهيالانتخابات الثالثة خلال عام واحد فقط.
وادَّعى الوزير الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت"، أن التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة لم تعد مجدية، أو ممكنة لأن حماس لم تتحمل المسئولية.
كما كشفت قناة عبرية النقاب عن إعداد الجيش الإسرائيلي لخطةكاملة للسيطرة على قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن يوفال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، قد أكد أن بلاده أعددت خطة شاملة للسيطرة على كامل قطاع غزة لمدة عدة أسابيع، من أجل إسقاط حكم حركة حماس وتدمير صناعة الصواريخ إذا لم يكن هناك خيار آخر.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد أن الشكوك تساوره بالنسبة لنجاح التهدئة في قطاع غزة، قائلًا إنه لا يمكن الاعتماد على منظمات "إرهابية".
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