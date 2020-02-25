ظهور أعراض كورونا على 4 من مشجعي فالنسيا بعد لقاء أتلانتا

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن 4 من مشجعي نادي فالنسيا الإسباني، ممن حضروا مباراة فريق كرة القدم أمام منافسه الإيطالي أتالانتا، ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا القاتل، وفقاً لسبوتنك.

وانتشر الفيروس في شمال إيطاليا وتحديدًا إقليم لومبارديا الذي يشمل ميلان وبرغامو. ويتخذ نادي أتلانتا من برغامو مقرًا له، لكنه لعب مباراياته في بطولة دوري الأبطال على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وبحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن أربعة من أنصار فالنسيا الذين شاركوا في المباراة التي خسرها فريقهم بنتيجة 4-1 الأسبوع الماضي، ظهرت عليهم علامات

المرض وأمروا بالبقاء في منازلهم.

وقالت نائبة المدير العام لقسم الأوبئة في إدارة الصحة بفالنسيا، هيرميليندا فاناكلوتشا: "أولًا وقبل كل شيء، سنتحدث إليهم، ونحدد عدد الأيام التي قضوها في ميلانو، ومتى ظهرت الأعراض عليهم، وسنقيم ما إذا كان يجب إخضاعهم لاختبار كورونا أو أي من أمراض الإنفلونزا الأخرى".

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وفي إيطاليا، تقرر إقامة ست مباريات ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الممتاز دون جمهور، إلى جانب مباراة نادي إنتر ميلان

ولودوجوريتس المقررة الخميس على ملعب سان سيرو ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وارتفع عدد الحالات في إيطاليا، وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا، إلى أكثر من 280 بعد الإبلاغ عن 40 حالة جديدة في لومبارديا وست حالات جديدة في فينيتو. وظل عدد الوفيات سبعة دون تغيير.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي في روما، اليوم الثلاثاء، لمناقشة هذه الأزمة التي ظهرت أولا في الصين وانتقلت الآن إلى حوالي 29 دولة ومنطقة.

وفي حين حذر اقتصاديون من أن تفشي المرض في إيطاليا قد يدفع اقتصادها الراكد بالفعل إلى الكساد، قال مسؤول كبير إن الحكومة قد تحتاج إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لتقديم مهلة تتعلق بأهداف ميزانيتها.