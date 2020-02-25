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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في ريف إدلب

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدة من الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأضافت الوكالة الرسمية أن وحدات من الجيش السوري عثرت على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات

الإرهابية في منطقة تلة النار بريف إدلب الجنوبي.

وأشارت "سانا" إلى أن القوات السورية واصلت تقدمها ضد المجموعات والتنظيمات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، وحررت قرى معرتماتر، ومعرتصين، وبعربو، جنوب غرب مدينة

معرة النعمان، بعد القضاء على العديد من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به.

وأوضحت أن قوات الجيش تلاحق المسلحين الذين هربوا باتجاه مدينة كفرنبل وغيرها.

جدير بالذكر، أن الجيش السوري حرر يوم الاثنين، تل النار، و8 قرى في ريف إدلب الجنوبي، بعد معارك مع المجموعات المسلحة، انتهت بالقضاء على آخر تجمعاتها فيها.

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