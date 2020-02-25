"سانا": الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في ريف إدلب

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن إصابة العديد من الجنود الأتراك بعدما استهدفت المدفعية السورية رتلا عسكريا تركيا جنوبي إدلب.

وأضاف أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير/شباط الجاري.

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وأشار المرصد إلى أن طائرات الجيش السوري نفذت عدة غارات على مناطق في جبل الزاوية وجبل الأربعين ومدينة أريحا في ريف إدلب الشمالي الغربي.

كما رصد تقدمات جديدة للقوات السورية في ريف إدلب الجنوبي، حيث سيطرت على قرى حنتوتين والشيخ دامس بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة والإرهابية.

جاء ذلك بعد يوم، من مقتل جندي تركي، السبت، في هجوم لقوات الجيش السوري، ليرتفع عدد القتلى الأتراك بمحافظة إدلب إلى 16 جنديا خلال الشهر الجاري.