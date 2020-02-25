كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو مازن ينعي الرئيس الأسبق.. ويشيد بدعمه للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالدعم الذي تلقاه من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفقا لما أوردته وكالة "سي إن إن".

وأوضحت الوكالة، أن "مبارك دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وساهم في تحقيق حقوقهم بالحرية والاستقلال، مضيفة أن عباس "نعي وفاة مبارك بكل حزن واسي كبيرين".

هذا وكان قد لعب "مبارك"، دورًا رئيسيًا في عدة جولات من محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

